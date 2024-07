Calcio serie C, stilati i calendari: per il Perugia debutto a Piancastagnaio

La corsa del Perugia riparte in trasferta. Esattamente come un anno fa. Allora era stata Lucca la tappa iniziale del viaggio, stavolta Piancastagnaio. Sempre di Toscana si tratta.

Il sorteggio dunque ha riservato ai biancorossi la sfida esterna con la Pianese, neopromossa in serie C, programmata per il prossimo 25 agosto. Il debutto casalingo sarà contro la Spal il 1° settembre, mentre alla quarta ci sarà Perugia - Gubbio.

C'era attesa per sapere quando si giocheranno le partite più attese: Perugia - Ternana sarà la giornata numero 14 (10 novembre 2024) mentre lo scontro con l'Arezzo è previsto per il sedicesimo turno (24 novembre 2024). Entambi i match, per quanto riguarda l'andata, avranno come teatro il Curi a distanza di due settimane l'uno dall'altro.

Molto sentita anche la sfida con l'altra neoretrocessa della B (andata il 20 ottobre al Del Duca, ritorno il 2 marzo del 2025 al Curi), mentre la chiusura sarà ancora tra le mura amiche il 27 aprile '25 contro il Pontedera.

Nella foto che segue il calendario completo del girone B: