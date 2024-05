Serie C, calato il sipario sulla stagione del Grifo. E ora?

Intorno alle 22.30 di tre giorni fa il triplice fischio del direttore di gara ha sancito l'inutile vittoria di Carrara (campo fino ad allora mai espugnato da nessuno nel 2023/24, ma trattasi di magra consolazione) e dunque l'eliminazione dai playoff e di conseguenza dalla corsa al ritorno in serie B dalla porta di servizio, che ora sarà affar di altre otto squadre.

Il sipario su questa difficilissima stagione è ufficialmente calato oggi, con il rompete le righe impartito dalla società. Qualcuno però - scrive la nota di stampa - resterà ad allenarsi fino a fine mese con lo staff tecnico: si tratta dei giocatori di proprietà con contratto pluriennale.

Le domande che in tanti si pongono sono le seguenti: si andrà avanti con l'attuale proprietà? Di che natura sarà il progetto tecnico che bisognerà aspettarsi? Proviamo a darle nel modo più comprensibile possibile. Partendo però dall'inizio...

Gli antefatti

L'estate seguita alla seconda retrocessione in tre anni è stata piuttosto anomala. Prima le speranze di riammissione, che erano lecite visti i problemi evidenti manifestati da altre società, poi il passaggio di mano sfumato. Infine la patata bollente passata nelle mani di Jacopo Giugliarelli, direttore sportivo alle prime armi, costretto ad operare con un budget esiguo anche a fronte di mancate cessioni. La formazione allestita è stata discreta, ma non sufficiente a lottare con le prime.

Quando cambiare rotta non basta

Non poteva dunque che derivarne un inizio difficile, con alla guida Francesco Baldini, il quale ha cercato in ogni modo di ridare entusiasmo ad un gruppo ancora ferito da quanto avvenuto alcuni mesi prima. Le cose hanno iniziato a funzionare, poi una serie di risultati poco esaltati, ad esempio il pareggio di Pineto giunto al 93' e soprattutto la sconfitta di Arezzo hanno fatto propendere il club per l'esonero del tecnico di Massa. La motivazione è l'atteggiamento mostrato dalla squadra durante il Derby dell'Etruria di dicembre, che non è affatto piaciuto alla società e che ha aperto la strada, direttamente dalla Primavera, ad Alessandro Vittorio Formisano.

Il quale, dopo una sconfitta assai prevista contro il Cesena era riuscito a rivitalizzare il gruppo con quattro vittorie consecutive ed il terzo posto in classifica, comunque importante per accedere direttamente alle fasi nazionali. Successivamente sono subentrate problematiche fisiche mai completamente risolte e questo non poteva che incidere sul rendimento della squadra (che ha concluso il campionato in quarta posizione, ma tra le non teste di serie), playoff compresi. Certo, alcune scelte possono anche essere state viste come discutibili, ma non si può disconoscere il fatto che qualsiasi allenatore avrebbe avuto problemi in una situazione del genere.

Il problema principale da risolvere

E' indubbio che bisogna dare una sterzata al fattore ambientale e questo può risolversi con un seguito positivo del discorso intavolato tra Santopadre e Sciurpa lo scorso 25 di aprile. Ci si aspetta che le parti tornino a parlarsi anche se non c'è una data precisa.

Il nodo sarebbe il debito contratto dal club biancorosso durante il Covid, che potrebbe essere ridotto a tre milioni (ovvero del 60%) tramite una trattativa con l'Agenzia Delle Entrate. A fine mese se ne dovrebbe sapere di più ma si respira un cauto ottimismo in merito.

E sul campo?

L'altro grosso interrogativo riguarda la natura del progetto tecnico. Con l'attuale proprietà si continuerebbe a puntare sulla linea verde, ovvero sulla valorizzazione dei giovani. La squadra verrà regolarmente iscritta alla C, ma dovrà cercare di cedere i giocatori con l'ingaggio più alto. In più chi è in scadenza e chi in prestito molto probabilmente saluterà: è il caso di Kouan, che lascia a costo zero dopo 6 anni e mezzo, Mezzoni e Paz. Altri sicuramente seguiranno a stretto giro di posta. In panchina e dietro la scrivania certe le conferme di Formisano (legato da altri tre anni di contratto ai biancorossi) e Giugliarelli.