Serie B, chiuso il turno infrasettimanale: il Perugia sorpassa il Parma, ko con la Ternana

Tanti gol nel turno infrasettimanale di Serie B, che si era aperto con il 2-2 tra Frosinone e Brescia allo Stirpe. a Chiudere il prigramma della quinta giornata il posticipo dello Zini, dove il Perugia (in dieci per tutta la ripresa) batte 3-0 la Cremonese e sorpassa in classifica il Parma, ko senza Buffon sul campo della Ternana dopo aver perso in casa contro i grigiorossi nel turno precedente.

LE ALTRE GARE - Non si ferma la corsa del Pisa capolista, che batte 2-1 in casa il Monza (in dieci per tutta la ripresa) e resta a punteggio pieno a quota 15. A -3 c'è l'Ascoli vittorioso per 3-1 sul campo dell'Alessandria (avversaria del Grifo domenica prossima e ancora a zero punti come il Vicenza), ora a +1 sul Brescia e sempre a +2 sul Benevento di Caserta (4-1 al Cittadella). Bene anche il Cosenza del diesse perugino Goretti, che dopo il pari al Curi contro il Perugia supera tra le mura amiche il Como (2-0) e scavalca momentaneamente il Grifo in classifica. Successi anche per il Lecce (a Crotone) e la Spal (con il Vicenza), pari tra Pordenone e Reggina.

LA 5ª GIORNATA, RISULTATI E PROGRAMMA:

Lunedì (20/09) - Frosinone-Brescia 2-2.

Martedì (21/09) - Alessandria-Ascoli 1-3; Benevento-Cittadella 4-1; Cosenza-Como 2-0; Crotone-Lecce 0-3; Pisa-Monza 2-1; Pordenone-Reggina 1-1; Spal-Vicenza 3-2.

Mercoledì (22/09) - Ternana-Parma 3-1; Cremonese-Perugia 0-3

LA CLASSIFICA - Pisa 15, Ascoli 12, Brescia 11, Benevento 10, Cremonese 9, Frosinone 9, Reggina 9, Cittadella 9, Perugia 8, Lecce 8, Spal 7, Parma 7, Cosenza 7, Monza 6, Ternana 4, Crotone 3, Como 2, Pordenone 1, Alessandria 0, Vicenza 0.

IL PROGRAMMA DELLA 6ª GIORNATA:

Sabato (25/09) - Ascoli-Brescia (ore 14); Cittadella-Lecce (ore 14); Como-Benevento (ore 14); Monza-Pordenone (ore 14); Reggina-Frosinone (ore 16.15); Cosenza-Crotone (ore 18.30).

Domenica (26/09) - Perugia-Alessandria (ore 14); Parma-Pisa (ore 16.15); Vicenza-Cremonese (ore 20.30); Ternana-Spal (ore 20.30).

SERIE B, IL CALENDARIO COMPLETO