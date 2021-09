Serie B, turno infrasettimanale: Caserta cala il poker, Perugia scavalcato da Goretti

Tanti gol nelle gare del turno infrasettimanale di Serie B, che si era aperto ieri con il 2-2 tra Frosinone e Brescia allo Stirpe ed è proseguito oggi (martedì 21 settembre) con altre sette partite, in attesa di Ternana-Parma e Cremonese-Perugia che chiuderanno domani (mercoledì 22 settembre) il programma della quinta giornata di Serie B.

Non si ferma la corsa del Pisa capolista, che batte 2-1 in casa il Monza (in dieci per tutta la ripresa) e resta a punteggio pieno a quota 15. A -3 c'è l'Ascoli vittorioso per 3-1 sul campo dell'Alessandria (avversaria del Grifo domenica prossima e ancora a zero punti come il Vicenza), ora a +1 sul Brescia e sempre a +2 sul Benevento di Caserta (4-1 al Cittadella). Bene anche il Cosenza del diesse perugino Goretti, che dopo il pari al Curi contro il Perugia supera tra le mura amiche il Como (2-0) e scavalca momentaneamente il Grifo in classifica. Successi anche per il Lecce (a Crotone) e la Spal (con il Vicenza), pari tra Pordenone e Reggina.

LA 5ª GIORNATA, RISULTATI E PROGRAMMA:

Lunedì (20/09) - Frosinone-Brescia 2-2.

Martedì (21/09) - Alessandria-Ascoli 1-3; Benevento-Cittadella 4-1; Cosenza-Como 2-0; Crotone-Lecce 0-3; Pisa-Monza 2-1; Pordenone-Reggina 1-1; Spal-Vicenza 3-2.

Mercoledì (22/09) - Ternana-Parma (ore 18); Cremonese-Perugia (ore 20.30).

LA CLASSIFICA - Pisa 15, Ascoli 12, Brescia 11, Benevento 10, Cremonese* 9, Frosinone 9, Reggina 9, Cittadella 9, Lecce 8, Spal 7, Parma* 7, Cosenza 7, Monza 6, Perugia* 5, Crotone 3, Como 2, Ternana* 1, Pordenone 1, Alessandria 0, Vicenza 0.

(*una gara in meno)

IL PROGRAMMA DELLA 6ª GIORNATA:

Sabato (25/09) - Ascoli-Brescia (ore 14); Cittadella-Lecce (ore 14); Como-Benevento (ore 14); Monza-Pordenone (ore 14); Reggina-Frosinone (ore 16.15); Cosenza-Crotone (ore 18.30).

Domenica (26/09) - Perugia-Alessandria (ore 14); Parma-Pisa (ore 16.15); Vicenza-Cremonese (ore 20.30); Ternana-Spal (ore 20.30).

SERIE B, IL CALENDARIO COMPLETO