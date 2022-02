Serie B, si chiude con tre pareggi la 22ª giornata: il Perugia è in zona playoff

Si chiude con tre pareggi (tutti per 1-1) la 22ª giornata della Serie B, che prevede ora un turno infrasettimanale. Interessa da vicino il Perugia quello del 'De Duca', dove l'Ascoli non riesce a superare il Como e viene così scavalcato all''ottavo posto dal Grifo vittorioso un giorno prima al Curi contro il Frosinone. I biancorossi di Alvini si portano poi a -3 dal Benevento: 1-1 a Lecce contro la prima della classe per l'ex tecnico Caserta. Stesso risultato con cui l'Alessandria frena il Brescia sul proprio campo.

I RISULTATI DELLA 22ª GIORNATA:

Sabato (12/02) - Cittadella-Cremonese 0-2; Monza-Spal 4-0; Parma-Pordenone 4-1; Pisa-Ternana 0-0; Vicenza-Cosenza 0-0; Perugia-Frosinone 3-0; Reggina-Crotone 1-0.

Domenica (13/02) - Ascoli-Como 1-1; Brescia-Alessandria 1-1; Lecce-Benevento 1-1.

LA CLASSIFICA - Lecce 42, Cremonese 41, Pisa 41, Brescia 40, Monza 38, Frosinone 37, Benevento 37, Perugia 34, Ascoli 33, Cittadella 32, Parma 28, Como 28, Ternana 28, Reggina 26, Spal 23, Alessandria 22, Cosenza 19, Crotone 14, Vicenza 12, Pordenone 12.

IL PROGRAMMA DELLA 23ª GIORNATA:

Martedì (15/02) - Cosenza-Perugia (ore 18.30); Cremonese-Parma (ore 18.30); Pisa-Vicenza (ore 18.30); Pordenone-Cittadella (ore 18.30); Spal-Reggina (ore 18.30); Ternana-Monza (ore 18.30).

Mercoledì (16/02) - Alessandria-Lecce (ore 18.30); Benevento-Ascoli (ore 18.30); Crotone-Brescia (ore 18.30); Frosinone-Como (ore 18.30).