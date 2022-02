Serie B, le squalifiche: 'stangata' per Sottil, un turno di stop per otto giocatori

Tre giornate di stop. Sono quelle inflitte dal giudice sportivo della Serie B al tecnico dell'Ascoli, Andrea Sottil, che prima dell'ultimo match pareggiato in casa contro il Como aveva perso al 'Del Duca' contro il Perugia.

La squalifica è arrivata "per avere al 47' del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica - come si legge in una nota della Lega di B -, contestato con veemenza una decisione arbitrale, rivolgendo al direttore di gara espressioni irriguardose e reiterando tale atteggiamento veniva allontanato a fatica da un componente del proprio staff". E ancora: "Alla notifica del provvedimento di espulsione assumeva, inoltre, un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria".

Otto intanto i calciatori squalificati per un turno dopo la 22ª giornata di campionato: Tounkara (Cittadella), Dickmann (Spal) e Saric (Ascoli) che sono stati espulsi, poi Antonucci (Cittadella, multato inoltre di 1.500 euro per aver simulato in area), Arrigoni (Como), Juric (Parma), Mattioli (Cittadella) e Strefezza (Lecce).