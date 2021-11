Serie B, le squalifiche: stangati Glik e Touré, salgono a quattro i diffidati del Perugia

Gialli pesanti. Sono quelli che hanno rimediato nella disastrosa trasferta di Como i grifoni Burrai, Rosi e Curado che vanno ad aggiungersi a Falzerano nella lista dei diffidati del Perugia.

L'ufficialità è arrivata oggi con le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B, che dopo la 12ª giornata ha usato la mano pesante con Kamil Glik e Idrissa Touré fermati entrambi per tre turni (Il difensore polacco del Benevento per avere "a giuoco fermo, colpito volontariamente il ginocchio di un calciatore avversario", il centrocampista tedesco del Pisa per avere "a giuoco fermo, colpito con una gomitata al volto un avversario").

LE SQUALIFICHE - Tre giornate: Glik (Benevento), Touré (Pisa). Una giornata: Lucca (pisa), Nagy (Pisa), Benedetti (Cittadella), Di Chiara (Reggina) ed El Kaouakibi (Pordenone).