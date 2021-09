Serie B, le squalifiche: Caserta aspetta il Perugia senza Glik, stop anche per il grifone Gazzoli

Un'assenza per parte domenica prossima al Vigorito per Benevento e Perugia, anche se peserà di certo più quella in casa dei sanniti. Il grande ex Fabio Caserta, trasferitosi in campagna dopo la promozione in B con i biancorossi, dovrà fare infatti a meno di Kamil Glik: il difensore polacco ex Torino e Monaco, è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie B dopo essere stato espulso ("intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete") nella partita pareggiata dalle 'Streghe' a Como, valida per la sesta giornata di campionato.

Stessa sanzione sull'altro fronte per Massimo Gazzoli, allenatore dei portieri del Perugia squalificato "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto un calciatore della squadra avversaria". Un gesto che gli era costato il rosso nell'acceso post-partita del match pareggiato 1-1 al Curi contro l'Alessandria, quando il tecnico biancorosso Alvini ha portato via il portiere dei 'grigi' Pisseri che stava discutendo con alcuni grifoni.