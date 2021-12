Serie B, la classifica: il Perugia resta in zona playoff e allunga sulla Ternana prima del derby

Un pari che lascia qualche rimpianto nel tecnico Massimiliani Alvini l'1-1 conquistato in rimonta al Tardini contro il Parma nella 17ª di Serie B, ma che consente al suo Perugia di restare agganciato alla zona playoff. Non solo, il quinto risultato utile consecutivo permette al Grifo anche di allungare a +4 sulla Ternana in vista dell'attesissimo derby di domenica prossima (19 dicembre) al Curi.

LA 17ª GIORNATA, RISULTATI E PROGRAMMA:

Venerdì (10/12) - Cremonese-Crotone 3-2; Ternana-Benevento 0-2.

Sabato (11/12) - Cittadella-Ascoli 2-0; Monza-Frosinone 3-2; Pordenone-Cosenza 1-1; Spal-Brescia 0-2; Pisa-Lecce 1-0.

Domenica (12/12) - Parma-Perugia 1-1; Vicenza-Como (ore 16.15); Reggina-Alessandria (ore 20.30).

LA CLASSIFICA - Pisa 35, Brescia 33, Lecce 31, Benevento 31, Monza 31, Cremonese 29, Cittadella 28, Perugia 26, Ascoli 26, Frosinone 25, Ternana 22, Reggina* 22, Como* 21, Spal 20, Parma 19, Cosenza 16, Alessandria* 14, Crotone 8, Pordenone 8, Vicenza* 7.

(*una gara in meno)

IL PROGRAMMA DELLA 18ª GIORNATA:

Sabato (18/12) - Ascoli-Cremonese (ore 14); Como-Reggina (ore 14); Cosenza-Pisa (ore 14); Crotone-Pordenone (ore 14); Frosinone-Spal (ore 16.15).

Domenica (19/12) - Alessandria-Parma (ore 14); Brescia-Cittadella (ore 14); Perugia-Ternana (ore 16.15); Benevento-Monza (ore 18.30).

Lunedì (20/13) - Lecce-Vicenza (ore 20.30).