Serie B, il Perugia irrompe in zona playoff e si mette in 'finestra': la situazione dopo l'anticipo

Vittoria pesante quella ottenuta dal Perugia al Curi contro il Vicenza nell'anticipo della 16ª giornata di Serie B. Un successo dedicato allo storico ex magazziniere Alberto Tomassini, scomparso di recente, che consente al Grifo di irrompere in zona playoff in attesa degli altri match della 16ª giornata di Serie B.

LA 16ª GIORNATA, RISULTATI E PROGRAMMA:

Venerdì (3/12) - Perugia-Vicenza 1-0.

Sabato (4/12) - Benevento-Pordenone (ore 14); Cosenza-Cremonese (ore 14); Crotone-Spal (ore 14); Frosinone-Ternana (ore 14); Lecce-Reggina (ore 16.15).

Domenica (5/12) - Ascoli-Parma (ore 14); Como-Pisa (ore 14); Brescia-Monza (ore 16.15); Alessandria-Cittadella (ore 20.30)

LA CLASSIFICA:

Brescia 30, Pisa 29, Lecce 28, Benevento 25, Monza 25, Ascoli 25, Perugia* 25, Frosinone 24, Cremonese 23, Cittadella 22, Reggina 22, Como 21, Ternana 21, Parma 18, Spal 17, Cosenza 15, Alessandria 14, Crotone 8, Vicenza* 7, Pordenone 7.

(*una gara in più)

IL PROGRAMMA DELLA 17ª GIORNATA:

Venerdì (10/12) - Cremonese-Crotone (ore 18); Ternana-Benevento (ore 20.30)

Sabato (11/12) - Cittadella-Ascoli (ore 14); Monza-Frosinone (ore 14); Pordenone-Cosenza (ore 14); Spal-Brescia (ore 14); Pisa-Lecce (16.15).

Domenica (12/12) - Parma-Perugia (ore 14); Vicenza-Como (ore 16.15); Reggina-Alessandria (ore 20.30)