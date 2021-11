Serie B, la classifica: Perugia di nuovo in zona playoff, il Brescia allunga in vetta

Successo pesante quello ottenuto contro il Crotone al Curi dal Perugia, che dopo la batosta di Como (e in attesa dei posticipi della 13ª giornata) rientra in zona playoff. Il Grifo aggancia infatti a quota 20 il Cittadella, che ha pareggiato 1-1 sul campo della Ternana e nel prossimo turno sarà nuovamente di scena in Umbria proprio contro i biancorossi di Massimiliano Alvini.

Tre punti pesanti anche quelli conquistati a Vicenza dal Brescia (2-3), che resta solo al comando allungango a +3 sul Lecce (0-0 a Frosinone. Negli altri anticipi colpo dell'Alessandria nella tana della Spal (2-3) e successo dell'Ascoli a Pordenone (0-1).

IL PROGRAMMA DELLA 13ª GIORNATA:

Sabato (20/11) - Frosinone-Lecce 0-0; Pordenone-Ascoli 0-1; Spal-Alessandria 2-3 Ternana-Cittadella 1-1; Perugia-Crotone 2-0; Vicenza-Brescia 2-3

Domenica (21/11) - Parma-Cosenza (ore 14); Reggina-Cremonese (ore 14); Monza-Como (ore 16.15); Pisa-Benevento (ore 20.30)

LA CLASSIFICA - Brescia 27, Lecce 24, Pisa* 22, Frosinone 22, Reggina* 22, Ascoli 21, Perugia 20, Cittadella 20, Benevento* 19, Como* 19, Cremonese* 19, Monza* 18, Ternana 17, Parma* 16, Spal 14, Cosenza* 14, Alessandria 11, Crotone 8, Vicenza 4, Pordenone 3.

(*una gara in meno)

IL PROGRAMMA DELLA 14ª GIORNATA:

Venerdì (26/11) - Crotone-Vicenza (ore 18); Lecce-Ternana (ore 20.30)

Sabato (27/11) - Alessandria-Cremonese (ore 14); Ascoli-Monza (ore 14); Benevento-Reggina (ore 14); Cosenza-Spal (ore 14); Frosinone-Pordenone (ore 14); Brescia-Pisa (ore 16.15); Perugia-Cittadella (ore 18.30).

Domenica (28/11) - Como-Parma (ore 20.30).