Serie B: vincono il Benevento di Caserta e la Ternana, il Perugia resta in zona playoff

Punto prezioso per il Perugia di Alvini sul campo del Lecce, con il Grifo che resta aggrappato alla zona playoff dopo la nona giornata di Serie B che si concluderà con i match in programma domani (domenica 24 ottobre). Nelle altre partite di oggi successi casalinghi per Benevento, Monza, Ternana e Frosinone che superano rispettivamente Cosenza, Cittadella, Vicenza e Ascoli.

IL PROGRAMMA DELLA 9ª GIORNATA:

Venerdì (22/10) - Alessandria-Crotone 1-0.

Sabato (23/10) - Benevento-Cosenza 3-0; Lecce-Perugia 0-0; Monza-Cittadella 1-0; Ternana-Vicenza 5-0; Frosinone-Ascoli 2-1; Brescia-Cremonese (ore 18.30).

Domenica (24/10) - Pisa-Pordenone (ore 14); Reggina-Parma (ore 16.15); Spal-Como (ore 20.30).

LA CLASSIFICA - Pisa* 19, Cremonese* 16, Benevento 16, Lecce 16, Brescia* 14, Frosinone 14, Perugia 14, Ascoli 14, Ternana 13, Reggina* 13, Monza 13, Cittadella 13, Cosenza 11, Parma* 10, Spal* 9, Como* 9, Crotone 7, Alessandria 7, Vicenza 3, Pordenone* 1.

(*una gara in meno)

IL PROGRAMMA DELLA 10ª GIORNATA:

Mercoledì (27/10) - Cosenza-Ternana (ore 18); Vicenza-Monza (ore 20.30).

Giovedì (28/10) - Alessandria-Frosinone (ore 18); Ascoli-Spal (ore 18); Brescia-Lecce (ore 18); Cittadella-Parma (ore 20.30); Como-Pordenone (ore 20.30); Cremonese-Pisa (ore ore 20.30); Crotone-Benevento (ore 20.30); Perugia-Reggina (ore 20.30)