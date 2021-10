Serie B, Ternana ko a Cremona: le Fere restano dietro al Perugia che fa visita a Caserta

Successo per la capolista Pisa e pari per il Parma nella 7ª giornata, che sarà chiusa dal Grifo sul campo del Benevento: risultati, classifica e prossimo turno

Dopo il roboante 3-0 del Lecce sul Monza nell'anticipo, la 7ª giornata di Serie B è proseguita oggi (sabato 2 ottobre) con altre sei partite. La capolista Pisa ha superato la Reggina, mentre il Frosinone è stato battuto in casa del Cittadella. Pari per il Parma sul campo della Spal e per l'Ascoli a Crotone, ha trovato invece il suo primo successo stagionale l'Alessandria (reduce dal pari del Curi) che ha superato di misura il Cosenza del diesse perugino Goretti. Ko a Cremona invece per la Ternana, che resta in classifica dietro al Perugia che chiuderà il programma del turno facendo visita nell'ultimo posticipo al Benevento del grande ex Caserta.

BENEVENTO-PERUGIA: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

LA 7ª GIORNATA, RISULTATI E PROGRAMMA:

Venerdì (1/10) - Lecce-Monza 3-0

Sabato (2/10) - Alessandria-Cosenza 1-0; Cremonese-Ternana 2-0; Crotone-Ascoli 2-2; Frosinone-Cittadella 0-1; Pisa-Reggina 2-0; Spal-Parma 2-2.

Domenica (3/10) - Brescia-Como (ore 14); Pordenone-Vicenza (ore 16.15); Benevento-Perugia (ore 20.30).

LA CLASSIFICA - Pisa 19, Cremonese 15, Brescia* 14, Lecce 14, Ascoli 13, Cittadella 12, Benevento* 11, Frosinone 10, Reggina 10, Cosenza 10, Perugia* 9, Parma 9, Monza 9, Spal 8, Ternana 7, Crotone 4, Alessandria 4, Como* 3, Pordenone* 1, Vicenza* 0.

IL PROGRAMMA DELL'8ª GIORNATA:

Sabato (16/10) - Ascoli-Lecce (ore 14); Crotone-Pisa (ore 14); Vicenza-Reggina (ore 14); Pordenone-Ternana (ore 14); Cosenza-Frosinone (ore 16.15); Perugia-Brescia (ore 16.15); Como-Alessandria (ore 18.30).

Domenica (17/10) - Cremonese-Benevento (ore 14); Parma-Monza (ore 16.15); Cittadella-Spal (ore 20.30).