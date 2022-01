Serie B, frenano le prime e l'Ascoli stacca il Perugia: la classifica in attesa del Grifo

Dopo il successo del Frosinone a Parma nell'anticipo del venerdì 'colpaccio' dell'Alessandria, che supera in casa un lanciatissimo Benevento. Dopo il pari contro il Perugia torna al successo il Monza (1-0 alla Reggina tra le mura amiche) mentre pareggiano il Brescia (1-1 in rimonta in casa contro la Ternana), il Pisa (0-0 sul campo della Spal) e il Como (1-1 con il Crotone in riva al lago). Successo a Cosenza (1-3) invece per l'Ascoli che si porta momentaneamente a +4 sul Grifo impegnato nell'ultima gara odierna contro il Pordenone al Curi.

LA 20ª GIORNATA, RISULTATI E PROGRAMMA:

Venerdì (21/01) - Parma-Frosinone 0-1.

Sabato (22/01) - Alessandria-Benevento 2-0; Brescia-Ternana 1-1; Como-Crotone 1-1; Cosenza-Ascoli 1-3; Monza-Reggina 1-0; Spal-Pisa 0-0; Perugia-Pordenone (ore 16.15).

Domenica (23/01) - Vicenza-Cittadella (ore 16.15); Lecce-Cremonese (ore 18.30).

LA CLASSIFICA - Pisa 39, Brescia 38, Benevento 35, Cremonese* 35, Monza 35, Lecce** 34, Frosinone 34, Ascoli 32, Cittadella** 29, Perugia* 28, Como 26, Ternana 24, Parma* 23, Reggina 23, Spal 22, Alessandria* 20, Cosenza* 16, Crotone* 12, Pordenone* 8, Vicenza** 7.

(*una gara in meno; **due gare in meno; ***tre gara in meno)

RECUPERI:

Mercoledì (26/01) - Lecce-Vicenza* (ore 20)

(*18ª giornata)

Domenica (30/01) - Cittadella-Cosenza** (ore 14.30); Vicenza-Alessandria** (ore 14.30); Parma-Crotone** (ore 14.30)

(** 19ª giornata)

IL PROGRAMMA DELLA 21ª GIORNATA:

Sabato (05/02) - Alessandria-Pisa (ore 14); Benevento-Parma (ore 14); Como-Lecce (ore 14); Cosenza-Brescia (ore 14); Crotone-Cittadella (ore 14); Ternana-Reggina (ore 14); Frosinone-Vicenza (ore 16.15); Ascoli-Perugia (ore 18.30).

Domenica (06/02) - Cremonese-Monza (ore 16.15); Pordenone-Spal (ore 16.15).