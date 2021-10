Benevento-Perugia 0-0, Alvini non si accontenta: "Incavolato nero, mi girano le scatole"

Il tecnico del Grifo rammaricato per il blitz solo sfiorato al Vigorito: "Alla squadra dico grazie per la prestazione, però fa rabbia non vincere una gara dominata e con tante occasioni create"

"Mi girano le scatole, sono incavolato nero". Così Massimiliano Alvini si presenta ai microfoni dopo lo 0-0 del 'Vigorito', dove il suo Perugia ha messo in seria difficoltà il Benevento dell'ex tecnico biancorosso Caserta e colpito anche un palo con Kouan nella ripresa. "Alla squadra posso solo dire grazie per la grande prestazione ma fa rabbia non riuscire a vincere dopo essere venuti qui a dominare e aver creato dieci palle gol".

E a chi gli chiede come spiegare le due facce del Grifo, fin qui 'dominante' in trasferta e più 'impacciato' tra le mura amiche del Curi, l'allenatore risponde così: "Ogni partita è diversa e ogni avversario è diverso, a Perugia siete intenditori di calcio e queste cose le sapete". Poi una precisazione: "Quando ho detto che per noi era un dono il Benevento intendevo me e i calciatori, perché misurarsi con sfide difficile è una cosa bella per noi. Nessun riferimento al club, la cui storia è conosciuta da tutti e mi rende orgolioso ora che ne sono parte".

Qualche rammarico anche per alcuni dettagli: "All'inizio della ripresa abbiamo retto bene la loro pressione ma poi i piani mi si sono un po' complicati con Zanandrea, che mi ha chiesto il cambio qualche minuto dopo che avevo già tolto Lisi. È sfumato così uno slot e mi dispiace, perché penso che potevamo avere ancora un'ulteriore arma per provare a far male al Benevento". Infine un bilancio del bottino fin qui ottenuto prima della nuova sosta per gli impegni delle nazionali: "Il percorso fatto in questi tre mesi lo ritengo soddisfacente, ma i 10 punti ottenuti in queste prime 7 gare sono pochi per quanto mostrato sul campo: ne meritavamo di più".