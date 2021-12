Serie B, Perugia-Ternana: le probabili formazioni e dove seguire in diretta il derby del Curi

È scattato il countdown per il derby dell'Umbria, che vedrà il Perugia (reduce dal pareggio in rimonta sul campo del Parma) ospitare la Ternana al Curi (domenica 19 dicembre, ore 16.15) nel match valido per la 18ª giornata di Serie B (diretta testuale su Perugia Today).

QUI GRIFO - Indisponibili l'ex di turno Carretta e Ghion nel Grifo, con Alvini che recupera capitan Angella per la panchina. Non dovrebbe cambiare davanti a Chichizola il trio difensivo visto al Tardini, con Curado tra Sgarbi e Dell'Orco, così come davanti sarà ancora Matos a far coppia con De Luca. Unico dubbio in mediana, con Kouan favorito sul recuperato Santoro e l'opzione di Falzerano schierato da mezzala (in quel caso dentro Ferrarini sulla fascia destra) per completare il reparto con Burrai e Segre.

PERUGIA-TERNANA: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

QUI TERNANA - Out Furlan ma recuperato in extremis l'attaccante Partipilo (dovrebbe partire come riserva), come annunciato alla vigilia da Cristiano Lucarelli, in casa rossoverde molto dipenderà dall'acciaccato Falletti. Con l'uruguagio in campo sulla trequarti (insieme all'ex grifone Capone) lo schieramento potrebbe essere un 4-2-3-1: in questo caso Donnarumma sembra favorito su Pettinari per il ruolo di centravanti mentre i due potrebbero invece far coppia in caso di 4-4-2.

SERIE B: CLASSIFICA, RISULTATI E PROGRAMMA DELLA 18ª GIORNATA

