VIDEO Perugia-Ternana, la vigilia di Alvini: "Il derby è passione, fortunato a giocarlo con il Grifo"

Il tecnico biancorosso pronto per la super sfida del Curi: "Rispetto per un'avversaria forte, ma noi metteremo in campo i nostri principi e le nostre idee. Faremo di tutto per far felici i tifosi"

"Il derby è passione, fortunato a giocarlo con il Grifo". Queste alcune delle parole di Massimiliano Alvini, tecnico del Perugia, alla vigilia del derby in programma al Curi contro la Ternana (domenica 19 dicembre, ore 16.15) nel match valido per la 18ª giornata di campionato. "Rispetto per un'avversaria forte - ha aggiunto l'allenatore biancorosso -, ma noi metteremo in campo i nostri principi e le nostre idee. Faremo di tutto per far felici i tifosi".