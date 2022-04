Calcio serie B, derby Perugia-Ternana. Alvini carica il suo Grifo: "Metteremo in campo voglia e idee"

Il Perugia vuole rendere ancor più strepitosa una stagione già di per sè molto positiva e quale occasione se non il Derby dell'Umbria per poterlo fare? L'ambiente è carico ma nello stesso modo sereno, consapevole che l'impegno contro una Ternana anch'essa protagonista di un campionato sopra le righe possa presentarsi come difficile, ma non impossibile. Chi può ambire ad un posto tra le magnifiche otto è sicuramente la squadra biancorossa, che si presenterà al Liberati con il morale a mille, sperando di fare risultato pieno e che Frosinone ed Ascoli non facciano altrettanto (difficili i loro impegni in trasferta rispettivamente a Ferrara e Cremona); i rossoverdi di Cristiano Lucarelli invece cercheranno fino all'ultimo di recitare il ruolo di guastafeste e bissare magari il successo dello scorso anno in Supercoppa di C.

Ma questo Grifo come sta? Possiamo dire bene, dato che le ultime due vittorie consecutive hanno riaperto uno spiraglio per proseguire la stagione oltre il 6 maggio e al termine dell'allenamento di stamani in un Curi blindato e prima della partenza per il ritiro di Narni, prevista per le 18, ha parlato il tecnico Massimiliano Alvini in conferenza stampa.

UN FINALE TUTTO DA VIVERE - "Arrivare a domani e giocare ancora per degli obbiettivi è quanto di più i calciatori potevano meritare. E' una grande opportunità poter giocare questa partita. C'è emozione e quando arriva è sempre piacevole". L'avversario però è da prendere con le molle: "Abbiamo grande rispetto per la Ternana, che è in salute e lo testimoniano i risultati ottenuti. Daremo il massimo".

UNO SGUARDO ALL'ANDATA - A dicembre era tutta un'altra situazione: "Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, spendendo tante energie. Fu una partita piacevole, che lascia tanti insegnamenti. Da lì c'è stato un miglioramento che può servire in ottica futura, vale a dire mantenere più equilibrio nei 90'".

INFERMERIA - La rosa a disposizione del mister sarà quasi al completo: "Angella e Murgia sono out. Il capitano rivedremo almeno in panchina con il Monza ed è merito dello staff. Murgia invece soffre per un'infiammazione al perone. Da valutare sono Lisi e Curado. Per il resto ci saranno delle scelte, vedremo come vogliamo impostare la partita".

DETTAGLI - Ecco in che modo si può decidere la partita: "Sono importanti i colpi dei singoli ma senza squadra non si va da nessuna parte. Ho detto ai miei di godersela, interessa più quello che possono fare in campo".

ESODO LIMITATO - Al Liberati saranno "solo" 400 i tifosi biancorossi presenti stante la protesta dei gruppi ultras, ma Alvini non se ne preoccupa più di tanto: "È il derby dell'Umbria e sono fortunato a viverlo. Mai soli siamo stati quest'anno e non lo saremo nemmeno domani. Da questo punto di vista siamo sereni e contenti".

I SENTIMENTI DELLA VIGILIA - Solitamente un pari non scontenta nessuno in occasioni come queste, ma da parte biancorossa potrebbe non essere così: "L'ansia non esiste, ma c'è il piacere di godertela. Fuori casa abbiamo vinto 8 gare 8 pareggi e 2 sconfitte di cui una non voglio parlarne perchè non è stata la squadra a perderla. Sappiamo delle difficoltà, giocheremo per fare il massimo e metteremo in campo voglia ed idee". Un vantaggio giocare in trasferta? "No. Vedo solo una grande giornata di sport da vivere in tutta l'Umbria. Vogliamo viverla al massimo".

RISULTATI A SORPRESA - Le ultime giornate sono state contrassegnate da risultati che non ti aspetti: "Se può essere normale? Si. È stato detto che arrivava un Parma demotivato ed era una cosa da dilettanti pensarlo. Tutte le partite verranno giocate, il calcio è cambiato, un giocatore professionista ha sempre le sue motivazioni".