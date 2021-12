Perugia-Ternana 1-1, Kouan gode a metà: "Felice per il gol, non per il pari"

Un derby dal sapore agrodolce per il grifone Kouan quello pareggiato 1-1 al Curi dal Perugia, passato in vantaggio nel primo tempo proprio con un gol del centrocampista: "Sono felice per il gol - ha detto l'ivoriano dopo il match ai microfoni di 'Umbria Tv' - perché non segnavo da un po' di partite (dalla vittoriosa trasferta sul campo della Cremonese, ndr), ma dispiaciuto per il risultato".

La rete, rivala poi Kouan, è arrivata da uno schema: "L'avevamo preparato in settimana e così sul corner ho fatto capire a Burrai con un segno dove la volevo, poi lui ha crossato bene e sono riuscito a segnare. Peccato poi per il pari, speravamo di prendere più punti".

Nella ripresa infatti il Grifo è stato ripreso dalle Fere: "Loro hanno cambiato modulo passando al 4-4-2 e hanno cercato più gli esterni, mettendoci in difficoltà. Noi eravaomo forse anche un po' stanchi". Il pari non sminuisce però l'ottima stagione disputata fin qui dal Perugia: "I 27 punti sono un buon bottino, ma dobbiamo farne di più in casa". Chiusura con un pensiero di Natale: "Colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti quanti".