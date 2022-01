Perugia-Pordenone 0-1, le pagelle: Chichizola ha finito le toppe, Kouan disperso

I giudizi sui grifoni di Massimiliano Alvini dopo la sconfitta del Perugia al Curi contro il Pordenone nella prima gara casalinga del 2022 (e prima sfida del girone di ritorno). Un ko arrivato al 90', quando Cambiaghi ha colpito il Grifo facendolo così cadere dopo sette risultati utili di fila.

La difesa

CHICHIZOLA 6 - Una giornata di ordinaria amministrazione col solito gol imparabile beccato nell’angolino. Al 19’ aveva messo una toppa ad un erroraccio di Angella, idem al 41’ in uscita bassa su Mensah dalla parte opposta. Poi un unico intervento degno di nota (81’) su Lovisa ed il solito sventagliare di destri e sinistri da regista basso.

SGARBI 6 - Se la cava con grande concentrazione su Mensah e Butic, limita le uscite sulla destra.

ANGELLA 5,5 - Primi 20’ da brividi. Si perde Cambiaghi in volata (ma perché attaccare alto uno che sembra la fotocopia di Elia?), poi sbaglia l’appoggio a Chichizola e manda in porta Mensah, e un minuto più tardi ripete l’errore, stavolta in fase offensiva largo sulla destra. Il mestiere lo supporta da lì in avanti, senza grandi squilli, ma quantomeno anche senza svarioni. Da segnalare un colpo di testa su angolo (23’) ed una sforbiciata su punizione da sinistra (86’) finiti sopra la traversa.

DELL’ORCO 6 - Dei tre dietro è quello che più cerca di farsi vedere in fase di impostazione e di spinta. Non funzionano, però, né la sovrapposizioni con Lisi, né le triangolazioni con Segre e Lisi per cercare superiorità sulle fasce. Tutto troppo lento e prevedibile. E non esclusivamente per colpa sua.

Il centrocampo

FERRARINI 5,5 - Perri lo aspetta e non lo attacca mai, cercando di occupare la profondità prima di lui. Compito riuscito perché Ferrarini, fatto salvo l’assist perfetto per Lisi (7’) e un destro in diagonale deviato in angolo da Perisan (18’), non riesce ad essere determinante.

SEGRE 5,5 - Grande corsa e grande impegno, prima a destra e poi a sinistra, tutto vero, ma vogliamo parlare di ben tre tiri in porta dai sedici metri, sempre solo e indisturbato (27’, 39’, 64’) buttati letteralmente al vento? E se anche i centrocampisti coi piedi migliori non segnano mai sarà dura chiedere ad Alvini di migliorare la classifica.

BURRAI 5,5 - Di solito, quando una squadra si muove poco, non offre soluzioni, il primo a soffrire è chi muove la palla, diciamo il regista. Però, a volte, si può anche provare a far correre il pallone invece che limitarsi al tic-toc verso il compagno più vicino.

KOUAN 5 - Come non detto. Una partita-monstre a Monza ed eccolo fallire subito la prova del nove. Tanti falli inutili, la solita ammonizione per eccesso di foga, i soliti appoggi sbagliati. Disperso per il campo.

LISI 5 - Come Segre anche lui si impegna molto, ma sbaglia ancora di più. A partire dal gol fallito a porta vuota al 7’ su cross perfetto di Ferrarini. E poi porta troppo palla, non trova mai le giuste combinazioni con i compagni né tantomeno il fondo per crossare.

L'attacco

MATOS 5 - Eccone un altro che corre, che, come si dice, suda la maglia. Ma un tiro in porta (62’) in una partita è veramente poco, pochissimo. Che sia davvero un jolly, un giocatore che rende al massimo quando subentra?

DE LUCA 5 - Era menomato dalla mascherina, diciamo che ha dovuto giocare per forza, visto che Murano ha salutato la compagnia ed altri attaccanti non ci sono. Tutto vero, ma anche lui perché non tira mai in porta (le opportunità, poche, le ha comunque avute) pur avendo la possibilità di calciare con tutti e due i piedi? E perché non va mai in anticipo sui cross, ancorché pochi, che arrivano dalle fasce?

I subentrati

FALZERANO 5 - Mezzora senza uno spunto che sia uno. Distratto dal mercato?

SANTORO 5 - La palla migliore della partita gli capita al 58’ in contropiede, ma sbaglia l’assist facile facile per Matos solo davanti alla porta. A conferma che a questa squadra manca qualità sulla trequarti.

CARRETTA sv - Dopo quasi tre mesi di assenza torna in campo addirittura come prima punta in un’area piena di avversari. Non è il suo ruolo ed avrà bisogno di molto altro tempo per tornare in forma.

RIGHETTI sv - Una punizione scagliata in attacco l’unica nota sul taccuino.

GHION 6 - Tocca una sola palla (94’) e per poco non trova il gol del pari con un destro rasoterra.