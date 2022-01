Perugia-Pordenone 0-1, Alvini amaro: "Non siamo stati all'altezza della partita"

Massimiliano Alvini è deluso dopo il ko del suo Grifo in casa contro il Pordenone: "Non siamo stati all'altezza della partita - ha detto il tecnico -. Peccato, non ci voleva perché questa sfida era importante per un salto di qualità che a livello di mentalità però non è arrivato. Non siamo stati noi stessi e non siamo riusciti a mettere in pratica quello che avevamo preparato".

Complimenti poi agli avversari: "Noi ci abbiamo messo del nostro ma meriti anche al Pordenone, che ha vinto meritatamente. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile e così è stata, ma siamo stati poco aggressivi e non abbiamo gestito bene la palla. Ho visto un Grifo troppo 'leggero' - ha aggiunto l'allenatore biancorosso - ed è mancata quella mentalità necessaria per sfruttare un'occasione importante che eravamo riusciti a crearci".