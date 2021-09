Perugia, nuovo 'back sponsor': sotto al numero di maglia arriva il 'Re Salmone'

Nuovo 'back sponsor' per il Perugia, alle prese con il ritrovato campionato di Serie B. Il club biancorosso ha infatti siglato una partnership con La Nef, azienda italiana che da oltre 30 anni è leader nella distribuzione di salmone affumicato in Italia: il marchio 'Re Salmone' che comparirà sotto il numero di maglia in tutte le gare in cui scenderà in campo il Grifo.

Si completano così tutti gli spazi disponibili sulla maglia messi a disposizione dalla Lega B con un’azienda che mette in campo qualità, affidabilità, dettagli e sicurezza, tutti valori che contraddistinguono la società AC Perugia Calcio. A siglare l’intesa fra le due società i presidenti, Massimiliano Santopadre e Giordano Palazzo, al temine del tour fra centro sportivo, stadio e museo.

“Siamo vicini ad una squadra di pallavolo ma questa con il Perugia è la prima sponsorizzazione nel calcio - spiega Palazzo -. Vogliamo aumentare la visibilità e crediamo fortemente in questa partnership. Ci fa piacere far crescere l’ambiente sportivo anche a livello giovanile che da sempre incarna valori positivi come la collaborazione, il rispetto delle regole e il senso di responsabilità. Da appassionato seguo il calcio e questa è stata una spinta in più ed è soprattutto in questo momento un po’ difficile per il sistema economico che credo bisogna tirar fuori gli attributi e investire, fare di più per rilanciarsi”.