Serie B, Perugia-Frosinone: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo il convincente e pesantissimo successo sul campo dell'Ascoli il Perugia è pronto a ospitare il Frosinone al Curi (sabato 12 febbraio, ore 16.15) nella 22ª giornata della Serie B (diretta testuale su Perugia Today).

QUI GRIFO - Tutti a disposizione i grifoni di Massimiliano Alvini, a parte l'acciaccato Curado. Scalpitano i nuovi arrivati, con D'Urso (rimasto in panchina al 'Del Duca') che spera di fare il suo debutto in biancorosso, anche se il tecnico potrebbe confermare la formazione vittoriosa sabato scorso.

PERUGIA-FROSINONE: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

QUI FROSINONE - Due recuperi importanti sull'altro fronte per l'ex grifone Fabio Grosso, con il regista Ricci che rientra dalla squalifica e l'attaccante Charpentier uscito dall'infermeria. Solo il primo dovrebbe però trovare posto dal primo minuto in un 4-3-3 che dovrebbe per il resto ricalcare quello vittorioso contro il Vicenza.

SERIE B: CLASSIFICA E PROGRAMMA DELLA 22ª GIORNATA

Continua a leggere >>>