Serie B, Perugia-Cremonese: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo tre successi di fila il Perugia ospita al Curi la Cremonese capolista (sabato 19 febbraio, ore 16.15) nella 24ª giornata di campionato (diretta testuale su Perugia Today).

QUI GRIFO - Ai box per squalifica Rosi (che ha preso un giallo da diffidato nell'ultimo match) nel Grifo di Alvini, che dovrebbe optare per un 'mix' delle due diverse formazioni vittoriose rispettivamente contro il Frosinone e poi a Cosenza. In difesa dovrebbero tornare tra i titolari Sgarbi e Dell'Orco, mentre sulla destra Falzerano è favorito sul convalescente Ferrarini (che era out in Calabria). Il tecnico potrebbe optare per una mediana a due e una coppia di trequartisti dietro al centravanti De Luca.

PERUGIA-CREMONESE: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

QUI CREMONESE - Sull'altro fronte non sarà disponibile l'infortunato Valzania nella Cremonese di Pecchia, che potrebbe sostituirlo con Bartolomei a centrocampo nel suo 4-2-3-1, mentre nel trio dietro all'ex bomber biancorosso Di Carmine è ballottaggio tra Rafia e Zanimacchia (sembra invece destinati a iniziare dalla panchina gli altri due ex grifoni Ciofani e Buonaiuto).

