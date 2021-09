Serie B, Perugia-Cosenza: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo il pari dal sapore agrodolce sul campo del Frosinone il Perugia torna di scena al Curi dove sabato (18 settembre, ore 14) ospiterà il Cosenza nel match valido per la quarta giornata di campionato (diretta testuale su Perugia Today).

PERUGIA-COSENZA, PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

L'obiettivo del Grifo, che nell'ultimo giorno di mercato ha consegnato al tecnico Massimiliano Alvini cinque rinforzi, è quello di centrare la prima vittoria nel proprio stadio, aperto anche stavolta a 5mila spettatori (in vendita i biglietti per la sfida).

SERIE B, CLASSIFICA E PROGRAMMA DELLA 4ª GIORNATA

IL GRIFO - Un'assenza pesante nel Perugia, dove mancherà per diverse partite l'infortunato Dell'Orco. Al suo posto nella difesa a tre Sgarbi dovrebbe spuntarla su Curado e Zanandrea per sostituirlo, mentre in attacco Matos insidia Murano per affiancare Carretta e va verso la sua prima convocazione invece il centravanti De Luca. Per il resto non ci dovrebbero essere cambi nel 3-4-1-2 di Alvini, che dopo lo 0-0 dello Stirpe si è detto soddisfatto dell'equilibrio attuale e di chi sta giocando in attesa di inserire nell'undici Murgia e gli altri nuovi.

I CALABRESI - In Casa Cosenza il tecnico Zaffaroni, ex grifone come il diesse Goretti e il centrocampista Carraro, sembra orientato a confermare in blocco la formazione che ha battuto 2-1 il Vicenza nel turno precedente. Avanti dunque con il 3-5-2 e con l'affiatata coppia formata da Caso e Gori in attacco.

SERIE B, IL CALENDARIO COMPLETO

