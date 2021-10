Serie B, Perugia-Brescia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo il pareggio al Vigorito contro il Benevento del grande ex Fabio Caserta e la sosta per le nazionali il Perugia è pronto a tornare in campo al Curi, dove sabato (16 ottobre) ospiterà il Brescia di Pippo Inzaghi nel match valido per la 7ª giornata di Serie B (diretta testuale su Perugia Today)

PERUGIA-BRESCIA: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

QUI GRIFO - Prove di 3-5-2 in casa Perugia, con Alvini che sabato scorso nel test in famiglia ha arretrato Kouan sulla linea dei centrocampisti dove non ci sarà Burrai (il sardo sarà out almeno 20 giorni e Ghion è il favorito per sostituirlo in regia). Nella difesa guidata da capitan Angella (fresco di rinnovo) ci sono i recuperi di Rosi e Dell'Orco, mentre sulla fascia destra Falzerano è in pole su Ferrarini che nei giorni scorsi è stato impegnato con l'Under 21.

QUI 'RINDINELLE' - Nel Brescia non ci sarà lo squalificato, così come salteranno la trasferta umbra Leris e Ayé. Il tecnico Pippo Inzaghi dovrebbe schierare le 'Rondinelle' con un 4-3-3: Mangraviti sembra favorito su Chancello in difesa, come l'argentino Palacio su Bajic al centro del tridente d'attacco.

