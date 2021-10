Perugia, il bollettino medico di Burrai: ecco quante partite rischia di saltare

Il comunicato del club sulle condizioni del centrocampista (out con il Brescia), che si è fermato nell'ultimo test in famiglia con la Primavera e tra dieci giorni sarà sottoposto a nuovi esami

Brutte notizie per Massimiliano Alvini, tecnico del Perugia che nella sfida di sabato al Curi contro il Brescia (valida per l'8ª giornata di Serie B) dovrà fare a meno di Salvatore Burrai, infortunatosi nel corso dell'ultimo test in famiglia contro la Primavera.

Questa la nota diffusa dal club biancorosso: "AC Perugia Calcio comunica che il calciatore Salvatore Burrai è stato sottoposto in data odierna ad accertamenti diagnostici a cura del Dr. Giovanni Rosi presso il Centro Diagnostico Corciano della Casa di Cura Liotti che hanno evidenziato una lesione del muscolo adduttore lungo destro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche e verrà rivalutato con nuovi esami fra una decina di giorni".

In attesa degli ulteriori accertamenti per Burrai si prospetta uno stop di almeno venti giorni, un periodo in cui il Grifo è atteso da quattro importanti sfide: Perugia-Brescia (sabato 16 ottobre ore 16.15), Lecce-Perugia, sabato 23 ottobre ore 14), Perugia-Reggina (giovedì 28 ottobre ore 20:30), Spal-Perugia, lunedì 1 novembre ore 15).