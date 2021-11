Perugia, il bollettino medico di Angella: ecco quante partite rischia di saltare

Tegola in casa Perugia dove l'infortunio del capitano Angella, uscito nel primo tempo dell'ultimo match vinto al Curi contro il Crotone, ha parzialmente rovinato la festa per il ritorno al successo dei biancorossi dopo la precedente batosta di Como.

Questa la nota diffusa dal club nel pomeriggio di oggi (lunedì 22 novembre): "AC Perugia Calcio comunica che il calciatore Gabriele Angella, a seguito dell’infortunio rimediato contro il Crotone, è stato sottoposto in data odierna ad accertamenti diagnostici a cura del Dr. Giovanni Rosi presso il Centro Diagnostico Corciano della Casa di Cura Liotti che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro. Il giocatore ha già iniziato le cure specifiche". Per il leader della difesa perugina si prospetta uno stop di almeno una ventina di giorni (di più se la lesione fosse di un grado superiore al primo), ai quali vanno aggiunti poi quelli per il recupero della condizione.

Angella rischia dunque di saltare diverse partite, a partire da quella di sabato prossima al Curi contro il Cittadella per seguire poi con quella sul campo del Pisa (martedì 30 novembre ore 18), quella in casa contro il Vicenza (venerdì 3 dicembre, ore 20.30) e quella in trasferta con il Parma (domenica 12 dicembre, ore 14). L'obiettivo dello staff medico biancorosso e del tecnico Alvini a oggi è quello di riaverlo a disposizione per il derby di andata contro la Ternana, in programma tra poco meno di un mese (domenica 19 dicembre, ore 16.15) al Curi.