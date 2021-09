Serie B, Perugia-Alessandria: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Non c'è tempo per festeggiare il 3-0 rifilato a domicilio alla Cremonese per il Perugia, che dopo l'impresa compiuta nel turno infrasettimanale (allo Zini ha giocato in dieci per più di un tempo) tornerà in campo domenica (26 settembre). Lo farà tra le mura amiche del Curi, dove ospiterà l'Alessandria (ancora a secco di punti) nel match valido per la 6ª giornata di Serie B (diretta testuale su Perugia Today).

PERUGIA-ALESSANDRIA: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

QUI GRIFO - Nel Grifo, oltre all'infortunato Dell'Orco, mancherà per squalifica Zanandrea (espulso a Perugia) e sarà uno tra Curado e Sgarbi a giocare in difesa alla sinistra di Angella, mentre dall'altra parte rientrerà Rosi e davanti a lui va verso la conferma Ferrarini (con Falzerano che si candida comunque per una delle due fasce, in ballottaggio anche con Lisi). Per il resto difficile che Alvini, in una sfida che ha già delineato come "molto difficile", modifichi qualcosa a centrocampo così come in attacco, dove De Luca e Matos hanno dimostrato subito una buona intesa.

SERIE B, CLASSIFICA E PROGRAMMA DELLA 6ª GIORNATA

QUI 'GRIGI' - Sull'altro fronte ancora indisponibili Bruccini, Bellodi e Mantovani per Moreno Longo, che nella conferenza tenuta prima di partire per l'Umbria ha parlato di un Perugia "in salute, che sta bene e che si è permesso di fare un turn-over molto ampio a Cremona, mettendo giocatori importanti. Il loro organico è stato allestito molto bene, con una rosa profonda e di qualità. Cercheranno sicuramente la prima vittoria in casa ma, allo stesso tempo, troveranno un’Alessandria che avrà un grandissimo atteggiamento e una grandissima volontà di conquistare i primi punti di questo campionato”. Il tecnico dei 'grigi' ritrova Di Gennaro, al rientro dalla squalifica, mentre in porta Russo è favorito su Pisseri

