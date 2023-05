Calcio serie B, il Perugia atteso alle ultime tre battaglie: basterà il pieno?

Il match del Mazza, al di là dei risvolti della classifica, una sentenza positiva l'ha data: il Perugia c'è. Questo è quanto si è visto in campo, al di là delle chiacchiere su società e qualità dell'organico, che in questo momento è la cosa che conta maggiormente e che deve essere menzionato da qualsiasi organo di informazione. E' mancato, come spesso accaduto quest'anno, il risultato pieno, sfumato per il classico singolo episodio. Un peccato, ma quello che fa ben sperare è che questa squadra ha ritrovato gamba, aggressività e convinzione e soltanto un po' di precipitazione in zona gol ha impedito di portare a casa una posta piena che sarebbe stata meritata e che probabilmente avrebbe cambiato le sorti di questo percorso finale. Dalla prestazione bisogna ripartire: per i processi ci sarà tempo almeno altre due - tre settimane ed è così che bisogna ragionare. Chiunque abbia praticato sport a certi livelli sa bene che questa è la ricetta giusta.

LA SITUAZIONE DOPO I MATCH DI IERI - I biancorossi, dopo diverse settimane, sono apparsi dunque una squadra ritrovata, ma aleggia il timore che possa essere troppo tardi. La salvezza diretta è a due punti (nota positiva), ma la vittoria del Brescia contro il Cosenza ha confinato il Perugia al terzultimo posto. Se il campionato finisse oggi ciò significherebbe retrocessione diretta. Per ora invece, visti i pareggi per 1-1 della Spal proprio contro i Grifoni e il 2-2 del Benevento strappato in rimonta contro il Parma, le ultime due restano al palo. Sembra fuori dalla mischia in maniera definitiva il Venezia, che ha strapazzato il Modena per 5-0. La classifica della zona salvezza recita dunque Brescia, Cittadella e Cosenza 38 punti, Perugia 36, Spal 35 e Benevento 32, con i sanniti che appaiono già spacciati.

ORA TRE BATTAGLIE, BASTERA' IL PIENO? - Dando uno sguardo al calendario si può dire che questo in qualche modo potrebbe anche dare una mano al Perugia, specie per quanto riguarda le ultime due giornata, con Venezia e Benevento che potrebbero non avere più nulla da chiedere al proprio campionato. Prima però, venerdì 5 maggio, c'è il Cagliari, alla ricerca della migliore posizione possibile nella griglia playoff e che è tornato ad essere un osso duro da quando Claudio Ranieri, dopo ben 32 anni, è tornato in panchina. Su 16 partite con il tecnico romano alla guida i rossoblù hanno messo insieme 6 vittorie, 8 pareggi e soltanto 2 sconfitte (contro Modena e Parma, entrambe parecchio contestate tra l'altro). La domanda classica è la seguente: per salvarsi cosa bisogna fare? Scontato dire vincerle tutte e tre, ma potrebbe non bastare non essendo più i biancorossi artefici del proprio destino. Difficile dunque rispondere, ma si può dire che 9 punti potrebbero servire per il miracolo e 7 per i playout (da quint'ultimo in classifica, che non è sicuramente poco). Non si può e non si deve scendere sotto questa quota altrimenti si rischia tantissimo.

IL PROSSIMO TURNO - Cittadella - Benevento, Cosenza - Venezia, e Parma - Brescia (quest'ultima in posticipo domenica 7) sono le partite su cui vertono le attenzioni. Sulla carta non sono scontate, quindi bisogna crederci e non provarci sarebbe un delitto.