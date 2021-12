Parma-Perugia 1-1, Alvini felice a metà: "Regalato il gol, potevamo vincerla"

Ha un sapore agrodolce il pari ottenuto in rimonta dal suo Perugia al Tardini per Massimiliano Alvini, che parla così dopo l'1-1 con il Parma: "Se guardiamo al risultato in sé è positivo - dice il tecnico del Grifo -, ma abbiamo regalato il gol del loro vantaggio e poi siamo stati cinici nella ripresa, dopo un secondo tempo in cui abbiamo messo in campo più qualità".

Ripensa alla rete di inglese e mastica amaro: "È stato un errore nostro, non abbiamo fatto quello che sappiamo fare e secondo me è successo per pigrizia. Abbiamo commesso un errore che non commettiamo mai sbagliando la scalata e nel finale potevamo gestire meglio alcune situazioni, per questo il bicchiere è mezzo vuoto. Qui che dobbiamo crescere, nella mentalità e ci stiamo lavorando".

Rammarico, oltre che preoccupazione, anche per il problema fisico che ha costretto Curado a uscire nel secondo tempo: "Le sue condizioni sono da valutare purtroppo e il suo cambio ha condizionato la strategia che avevo in mente nel finale, quando volevo provarla a vincere con i cambi. Ho dovuto ristemare la difesa e mi è mancata la possibilità di fare un intervento in mezzo al campo dove Burrai e Kouan avevano speso tanto e perso un po' di quella lucidità che avrebbe potuto farci vincere la partita".

Alvini spiega poi il cambio di Segre: "Vazquez aveva acceso a tratti la luce per il Parma dalla sua parte, era ammonito e non era facile tenerlo così ho evitato altri rischi, perché avevo già Sgarbi ammonito e Dell'Orco in diffida". Una spiegazione poi sulle 'scivolate' di Lisi: "Non solo lui, anche Kouan e alcuni di loro sono scivolati spesso. Sbagliare i tacchetti può sembrare un errore da dilettanti, ma il campo era strano e pesante e può aver tratto in inganno qualcuno". Ora non resta che prepararsi per il derby: "Daremo tutto per il Perugia" è la promessa di Alvini.