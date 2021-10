Serie B, Lecce-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo la prima vittoria al Curi ottenuta contro il Brescia il Perugia di Massimiliano Alvini farà visita sabato (23 ottobre) al Lecce di Marco Baroni (terzo della classe) allo stadio 'Via del Mare' nel match valido per la 9ª giornata del campionato cadetto (diretta testuale su Perugia Today).

LECCE-PERUGIA: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

QUI GRIFO - Due gli assenti nel Grifo: ancora out l'infortunato Burrai (il sardo sarà fuori probabilmente fino alla prossima sosta di campionato e Ghion dovrebbe essere confermato come suo sostituto in mediana), mancherà per squalifica anche Lisi che ha rimadiato il giallo da diffidato nell'ultimo match. Per prendere il suo posto sulla corsia sinistra, secondo quanto detto in conferenza dal tecnico Alvini, sarà corsa a tre tra il giovane Righetti, Zanandrea e Falzerano (in questo a destra andrebbe Ferrarini, recuperato dopo gli acciacchi dei giorni scorsi). Altra corsa a tre sul centro-destra della difesa guidata da capitan Angella (fresco di rinnovo): in ballo Sgarbi (autore di una buona prestazione contro il Brescia), Rosi e Curado mentre davanti Matos ha smaltito la febbre dei giorni scorsi ed è in ballottaggio con Carretta (leccese di Gallipoli) per fare da spalla a De Luca.

SERIE B, CLASSIFICA E PROGRAMMA DELLA 9ª GIORNATA

QUI LECCE - Nel Lecce non ci sarà l'infortunato Helgason e per sostituirlo in mezzo al campo sono in ballottaggio Majer e Blin. Per il resto Marco Baroni, dovrebbe confermare nel suo 4-3-3 gli altri uomini andati in campo ad Ascoli (in porta l'ex grifone Gabriel) dove la squadra salentina era passata in vantaggio in avvio con Strefezza per essere poi ripresa nel secondo tempo da Iliev che ha fissato il risultato sull'1-1.

