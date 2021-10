Serie B, il giudice sportivo: squalificato Viviani, la Spal aspetta il Perugia senza il suo leader

Un'assenza pesante nella Spal che lunedì (primo novembre) ospiterà il Perugia nel match valido per l'11ª giornata di Serie B. Reduci dal successo sul campo dell'Ascoli e da quattro risultati utili di fila, non potranno contare infatti su Viviani contro un Grifo che andrà invece a caccia di riscatto dopo il ko al Curi contro la Reggina.

L'esperto regista ex Roma, fin qui protagonista con 3 gol e 2 assist nelle prime 10 gare di campionato, è stato infatti fermato per un turno dal Giudice sportivo perché, da diffidato, è stato ammonito nell'ultimo match.

LE SQUALIFICHE - Un turno di stop anche per Cassandro (Cittadella), Giannotti (Crotone), Gatti (Frosinone), Marin (Pisa) e Crisetig (Reggina).

LE MULTE - Ammenda di 10mila euro al Benevento (per il lancio sul terreno di gioco da parte dei tifosi di "un petardo che esplodeva a circa dieci metri da un calciatore avversario causandogli un leggero stordimento") e di 3mila euro per Brescia e Crotone (entrambe multate per il lancio in campo di una bottiglietta da parte dei propri tifosi).