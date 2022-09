Calcio serie B, Ternana-Perugia: il derby si avvicina e Castori inizia a sfogliare la margherita

Dopo sei giornate è impossibile giudicare il cammino di una squadra, ma una cosa è certa: bisognava svoltare ed in parte è stato fatto. La vittoria contro l'Ascoli, che non ha esaltato l'ambiente visto come è arrivata, è stato soltanto un primo passo: la prova di domenica prossima sarà ancora più dura. I biancorossi affronteranno una Ternana galvanizzata sia dal successo in rimonta di Parma che dal fatto che molto probabilmente, Falletti e Pettinari a parte, potrà recuperare tutti i suoi effettivi.

Fabrizio Castori ovviamente non si cura di quanto avviene altrove e si concentra sul lavoro quotidiano: quella di oggi deve essere stata una giornata importante per quanto riguarda i disponibili e le scelte da compiere in vista di una sfida che potrebbe imprimere, al di là delle giuste rivalità, una svolta importante.

In quella di domani invece sarà dato spazio all'aspetto emotivo: al termine della rifinitura, che inizierà alle 10 del mattino, la squadra riceverà l'incitamento dei gruppi ultras, che come è noto diserteranno la trasferta del Liberati. A seguire la conferenza stampa dell'allenatore.

GLI ASSENTI - Tre sono gli assenti sicuri. L'ultimo in ordine di tempo è il centrale Marcos Curado, che secondo il bollettino medico diffuso dalla società "è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a cura del Dr. Giovanni Rosi presso il Centro Diagnostico Corciano della Casa di Cura Liotti che hanno evidenziato una lesione muscolare a carico dell’adduttore lungo sinistro. Il giocatore ha già iniziato le cure fisioterapiche e sarà rivalutato tra con nuovi esami strumentali tra 10 giorni"; poi l'attaccante Ryder Matos, che "ha eseguito cure fisioterapiche per lombalgia" ed infine Francesco Lisi, il quale "prosegue il percorso specifico di riabilitazione". Soprattutto per gli ultimi due se ne riparlerà dopo la sosta.

CHI CI SARA' - Nutre fondate speranze di essere della partita Luca Strizzolo, che stamattina si è allenato con la squadra. Va verso la convocazione anche capitan Gabriele Angella, che oggi era assente per completamento delle terapie ma domani prenderà parte regolarmente alla sgambata finale. Infine Santiago Casasola è rimasto a riposo, ma solo a scopo precauzionale.

DUBBI IN TUTTI I REPARTI - Per quanto riguarda la difesa le scelte sembrano obbligate. A completare un reparto formato da Sgarbi e Dell'Orco potrebbe essere Aleandro Rosi, oggi provato in partitella. A centrocampo, oltre ai vari Casasola, Luperini, Bartolomei e Paz, potrebbe giocare Simone Santoro, in procinto di spuntarla nel ballottaggio con Kouan per un posto da mezzala. Infine, Strizzolo, se recupererà appieno, affiancherà Di Carmine in attacco.