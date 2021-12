Serie B, Perugia-Ternana: i convocati di Alvini. Ecco i 24 grifoni in lista per il derby

Tornano il capitano Angella e Santoro tra i convocati del Perugia, con Massimiliano Alvini che ha inserito nella lista 24 grifoni in vista del derby in programma al Curi contro la Ternana (domenica 19 dicembre, ore 16.15). Out invece Ghion e Carretta.

I 24 grifoni in lista

Portieri - Chichizola, Fulignati, Moro

Difensori - Angella, Curado, Dell'Orco, Righetti, Rosi, Sgarbi, Zanandrea

Centrocampisti - Burrai, Falzerano, Ferrarini, Gyabuaa, Kouan, Lisi, Murgia, Santoro, Segre, Sounas, Vanbaleghem.

Attaccanti - De Luca, Matos, Murano