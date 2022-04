Calcio serie B, meno due al derby Perugia-Ternana: le ultime in casa Grifo

L'appuntamento clou della stagione si avvicina a grandi passi e il Perugia continua a prepararlo con grande cura. Malgrado qualche piccolo contrattempo ancora esistente la preparazione prosegue con grande serenità e occulatezza: per cercare di rendere fantastica una stagione già di per sè molto positiva (l'obbiettivo primario, la salvezza, è stato raggiunto con ben 10 turni di anticipo) sarà necessario espugnare il Liberati e sperare in qualche passo falso di Ascoli e Frosinone, i cui impegni non sono così agevoli. Non sarà facile ovviamente visto il momento che sta attraversando la Ternana (il successo di Benevento certifica uno stato di salute importante del gruppo allenato da Cristiano Lucarelli), ma Massimiliano Alvini ed i suoi ragazzi credono nel colpaccio e a testimoniarlo è l'intensità e la qualità degli allenamenti, sempre piuttosto elevata.

CHI SI RIVEDE - Sembrava in procinto di essere tagliato fuori dal derby ma invece, molto probabilmente, ci sarà. Stiamo parlando di Marcos Curado, che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver trascorso qualche giorno ai box. Va ancora valutata la disponibilità effettiva, ma la strada sembra essere quella giusta. Qualche riserva in più invece sussiste su Francesco Lisi, che anche oggi ha svolto differenziato: la sensazione è che sul suo impiego si possa decidere a ridosso del fischio di inizio.

L'ORA DELLE SCELTE SI AVVICINA - E' probabile che l'idea di giocare a quattro dietro passi in soffitta: ecco dunque che il reparto arretrato verrà composto, come previsto, da Rosi, Curado e Dell'Orco, dato che Sgarbi non è impiegabile dal 1'. A centrocampo, per quanto riguarda i laterali, Ferrarini costringerà Falzerano ad un'altra partenza dalla panchina e Beghetto è leggermente avvantaggiato su Lisi per ovvi motivi; in mezzo sembrano sicuri Segre e Burrai, mentre Santoro o Kouan si contendono l'ultimo posto da mezzala o trequartista. Anche davanti le scelte non si prospettano facili, con De Luca ed uno tra Olivieri e Matos.

IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA - Domani alle ore 11 si terrà la rifinitura al Paolo Rossi, mentre alle 12:30 il tecnico parlerà alla stampa cercando anche di dissipare gli ultimi dubbi in vista di questa attesissima straregionale, che in cadetteria si appresta a tornare dopo ben quattro anni.