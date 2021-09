Serie B, Cremonese-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo il pari con il Cosenza il Grifo di Alvini torna in campo mercoledì (22 settembre) nel turno infrasettimanale: trasferta in casa dei grigiorossi di Pecchia, reduci dal colpaccio di Parma e infarciti di ex grifoni

Dopo il pari contro il Cosenza al Curi non c'è tempo di respirare per il Perugia che mercoledì (22 settembre) farà visita alla Cremonese nel turno infrasettimanale, valido per la quinta giornata di Serie B (diretta testuale su Perugia Today).

CREMONESE-PERUGIA: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

Un match insidioso per un Grifo che stenta a decollare mentre i grigiorossi, pieni di ex grifoni, sono reduci dalla convincente vittoria al Tardini contro la 'corazzata' Parma.

SERIE B, CLASSIFICA E PROGRAMMA DELLA 5ª GIORNATA

IL GRIFO DI ALVINI - Dubbio Rosi nel Grifo, in una difesa che dovrà fare ancora a meno di Dell'Orco. In caso di eventuale forfait dell'ex Roma (uscito per un fastidio muscolare nel match con il Cosenza) c'è Curado in pole per sostituirlo, con Sgarbi e Zanandrea in ballottaggio per l'altro posto al fianco di capitan Angella. Alla seconda delle tre gare in una settimana Alvini potrebbe dare respiro poi a qualche Grifone in mediana (Santoro l'alternativa a Burrai o Segre) e in attacco, dove scalpita De Luca e potrebbe invece trovare un posto da titolare Matos.

LA 'CREMO' DEGLI EX - Sull'altro fronte non sarà in panchina Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese squalificato per un turno (a causa di "un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore avversario" secondo quanto spiegato dal Giudice Sportivo): al suo posto il vice Antonio Porta. Nel frattempo l'allenatore ex Gubbio pensa se confermare l'undici vittorioso sul Parma, in cui erano titolari gli ex grifoni Di Carmine (rigore sbagliato) e Vido (in gol) in attacco, mentre sono entrati in corsa invece Daniel Ciofani e l'esterno Crescenzi. Al Tardini non era inoltre disponibile Buonaiuto, altra vecchia conoscenza del Perugia le cui condizioni sono da valutare.

SERIE B, IL CALENDARIO COMPLETO

Continua a leggere >>>