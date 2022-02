Serie B, Cosenza-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo il successo di Ascoli e quello contro il Frosinone il Perugia, entrato in zona playoff, fa visita al Cosenza dell'ex diesse perugino Goretti nel turno infrasettimanale (martedì 15 febbraio, ore 18.30), valido per la 23ª giornata di campionato (diretta testuale su Perugia Today).

QUI GRIFO - Torna Curado tra i convocati del Grifo, ma Massimiliano Alvini non avrà a disposizione Ferrarini uscito acciaccato dall match di sabato. Con poche ore a disposizione per recuperare il tecnico potrebbe avvincedare uomini anche in considerazione del successivo e ravvicinato match contro la Cremonese (sabato 19 febbraio). A destra rientrerà Falzerano mentre il nuovo arrivato Beghetto si candida per far rifiatare Lisi sull'altra fascia, con Matos che potrebbe riprendersi il posto rilevando Olivieri. Scalpita poi Kouan per riprendersi una maglia da titolare in mediana, dove potrebbe riposare Segre, mentre in difesa Rosi e Zanandrea 'incalzano' i diffidati Angella e Dell'Orco.

COSENZA-PERUGIA: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

QUI COSENZA - Sull'altro fronte Roberto Occhiuzzi ritrova l'ex grifone Carraro e Ndoj (seguito dal Perugia nel mercato di gennaio), che avevano saltato per squalifica la trasferta di Vicenza per squalifica, ma dovrà fare a meno degli infortunati Di Pardo e Palmiero (al suo posto in regia potrebbe giocare proprio Carraro).

SERIE B: CLASSIFICA E PROGRAMMA DELLA 23ª GIORNATA

