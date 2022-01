Calciomercato, 'mini-rivoluzione' di gennaio in casa Perugia: saluta anche Vanbaleghem

È una 'mini-rivoluzione' quella che si prospetta per il Perugia (battuto 1-0 al Curi dal Pordenone nella prima giornata di ritorno della Serie B) in vista degli ultimi giorni della sessione di calciomercato invernale.

Dopo le cessioni di Sounas (al Catanzaro), Bianchimano (alla Viterbese) e Murano (all'Avellino) è ufficiale anche una quarta uscita: è quella del centrocampista francese Valentin Vanbaleghem il cui contratto, come comunicato oggi (lunedì 24 gennaio) dal Grifo, è ststo "risolto consensualmente".

Il club "ringrazia il giocatore per la professionalità dimostrata - si legge ancora nella nota del Perugia - e il contributo dato alla vittoria del campionato Lega Pro 2020/2021 e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera". Dopo le uscite la dirigenza ora lavora sui rinforzi da consegnare al tecnico Alvini e per il centrocampo il nome in cima alla lista è quello del 25enne Emanuele Ndoj del Brescia.