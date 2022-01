Serie B, calciomercato Perugia: non solo Ndoj, dopo l'addio a Murano sondati due attaccanti

Dopo l'addio di Jacopo Murano (ceduto a titolo definitivo all'Avellino) e quello precedente di Andrea Bianchimano (andato con la stessa formula alla Viterbese) restano tre gli attaccanti a disposizione di Massimiliano Alvini: Matos, De Luca e Carretta. Ecco così che il Perugia, oltre che un centrocampista (come anticipato dai quotidiani locali è il 25enne Emanuele Ndoj del Brescia il nome in cima alla lista), in questi ultimi giorni della sessione di calciomercato sta cercando rinforzi anche per il reparto offensivo.

E secondo quanto riportato oggi da Sky Sport il Grifo avrebbe sondato il 21enne Marco Tumminello dell'Atalanta (ma in prestito alla Reggina, che nel frattempo ha sostituito Aglietti con Stellone in panchina) e il 22enne Marco Olivieri del Lecce (in prestito dalla Juventus), sul quale sarebbe però in vantaggio il Crotone. Il primo in questa stagione ha collezionato 4 presenze (per un totale di 49' e senza gol) mentre sono 18 i gettoni (senza gol) totalizzati dal secondo.