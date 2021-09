Perugia, il bollettino medico di Dell'Orco: ecco quante partite rischia di saltare

Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Perugia, con il club che ha diramato il bollettino medico di Dell'Orco dopo l'infortunio che lo ha costretto ad uscire nel primo tempo della gara pareggiata dal Grifo a Frosinone e in seguito agli esami a cui è stato sottoposto.

"AC Perugia Calcio - si legge in una nota pubblicata dalla società biancorossa sul proprio sito ufficiale - comunica che gli accertamenti a cui è stato sottoposto il giocatore Cristian Dell’Orco nella giornata odierna hanno evidenziato una lesione al muscolo adduttore della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato con esame strumentale fra una decina di giorni".

In attesa degli ulteriori accertamenti per il difensore si prospetta uno stop di almeno venti giorni, una tegola per il tecnico Alvini che da qui al 3 ottobre dovrà affrontare con i suoi grifoni quattro partite prima di una settimana di sosta: Cosenza in casa, trasferta a Cremona nel turno infrasettimanale, di nuovo al Curi contro l'Alessandria e infine la sfida di Benevento contro il grande ex Fabio Caserta.