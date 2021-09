Serie B, risultati e classifica: un trio in vetta, il Perugia riaggancia Caserta e va a +4 sulla Ternana

Tre squadre in vetta alla classifica dopo gli anticipi della terza giornata in Serie B. Sono il Brescia, Pisa e Ascoli mentre il Perugia torna a muovere la classifica e riaggancia a quota 5 il Benevento dell'ex tecnico biancorosso Caserta (pari in casa contro il Lecce nella sfida del venerdì), volando intanto a +5 sulla Ternana (al terzo ko di fila).

RISULTATI E PROGRAMMA DELLA 3ª GIORNATA:

Venerdì (10/09): Benevento-Lecce 0-0.

Sabato (11/09): Alessandria-Brescia 1-3, Como-Ascoli 0-1, Frosinone-Perugia 0-0, Spal-Monza 1-1, Ternana-Pisa 1-4, Crotone-Reggina (ore 18.30).

Domenica (12/09): Cosenza-Vicenza (ore 14), Cremonese-Cittadella (ore 16.15), Pordenone-Parma (ore 20.30).

LA CLASSIFICA - Brescia* 9, Pisa* 9, Ascoli* 9, Cittadella 6, Frosinone* 5, Monza* 5, Reggina 4, Parma 4, Spal* 4, Benevento* 4, Perugia* 4, Cremonese 3, Como* 2, Lecce* 2, Crotone 1, Vicenza 0, Alessandria* 0, Cosenza 0, Ternana* 0, Pordenone 0.

(*una gara in più)

IL PROGRAMMA DELLA 4ª GIORNATA:

Venerdì (17/09) - Como-Frosinone (ore 18); Brescia-Crotone (ore 20.30)

Sabato (18/09) - Ascoli-Benevento (ore 14); Lecce-Alessandria (ore 14); Monza-Ternana (ore 14); Perugia-Cosenza (ore 14); Reggina-Spal (ore 14); Vicenza-Pisa (ore 16.15); Cittadella-Pordenone (ore 18.30).

Domenica (18/09) - Parma-Cremonese (ore 20.30)

SERIE B, IL CALENDARIO COMPLETO