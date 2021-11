Serie B, Perugia-Crotone: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo la batosta di Como, la sosta per le Nazionali e il pari nel test di Empoli il Grifo di Massimiliano Alvini torna in campo nella 13ª giornata: sabato (20 novembre, ore 16.15) al Curi arrivano i calabresi di Pasquale Marino (diretta testuale su Perugia Today).

QUI GRIFO - In dubbio Rosi nella difesa del Perugia, dove rientra invece Angella che era rimasto fuori a Como. Si va verso il 3-5-2 con Kouan nel ruolo di mezzala a centrocampo, dove c'è il ballottaggio tra Burrai e Ghion per il ruolo di regista mentre davanti (ancora out per infortunio Carretta) dovrebbe essere confermata la coppia composta da Matos e De Luca.

PERUGIA-CROTONE: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

QUI CROTONE - Tra i calabresi mancheranno per infortunio il terzino Mogos e il portiere Contini infortunati ma tornano a disposizione il capitano Benali (superati i recenti problemi fisici), l'altro centrocampista Estevez e l'attaccante Schirò. Tra i nazionali rientrati alla base intanto entusiasmo alle stelle per il difensore Canestrelli e l'attaccante Mulattieri, autori rispettivamente di una tripletta e di un gol nell'amichevole vinta 4-2 dall'Italia Under 21 contro i pari età della Romania.

SERIE B, CLASSIFICA E PROGRAMMA DELLA 13ª GIORNATA

