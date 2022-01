Perugia, padre Mauro Angelini compie 50 anni: gli auguri social del Grifo e di capitan Angella

Un giorno speciale e da festeggiare in casa Perugia, dove si celebrano i 50 anni di Padre Mauro Angelini che del Grifo è il cappellano e l'assistente della squadra. Una figura amata in tutto l'ambiente biancorosso e all'interno della società e della squadra, come dimostrano le dediche di auguri postate sui propri profili social dal club e da Gabriele Angella. "Buon compleanno Don" è il messaggio del capitano in una storia Instagram con dei cuori biancorossi a corredo.

"Oggi è il compleanno di Padre Mauro Angelini che compie 50 anni - scrive invece il Perugia su Instagram -. Da qualche anno Padre Mauro è, con tanto di nomina cardinalizia, assistente spirituale della squadra e dei suoi tifosi a cui si aggiunge la prestigiosa nomina a “Rettore della Chiesa del Gesù” situata in Piazza Matteotti e una delle più ricche di opere d’arte della città! Da tutta la società biancorossa un caloroso abbraccio e buon compleanno!".