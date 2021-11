Serie B, Perugia-Cittadella: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo il successo sul Crotone il Perugia di Massimiliano Alvini sarà nuovamente di scena al Curi dove sabato (27 novembre, ore 18.30) sfiderà il Cittadella nel match valido per la 14ª giornata di Serie B (diretta testuale su Perugia Today).

QUI GRIFO - Diverse assenti per il Perugia che dovrà fare a meno per infortunio di capitan Angella in difesa e di Caretta in attacco, oltre che dello squalificato Burrai in regia e di Rosi, di recente risultato positivo al Coronavirus. Non al meglio nemmeno Ghion, che nei giorni scorsi sembrava il prescelto per agire da play (Vanbaleghem l'alternativa, oppure Segre con il francese o Kouan da mezzala), mentre sulla fascia destra Ferrarini 'insidia' Falzerano.

PERUGIA-CITTADELLA: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

QUI CITTADELLA - Sull'altro fronte il tecnico dei veneti Edoardo Gorini dovrà rinunciare allo squalificato difensore e capitano Adorni (Al suo posto dovrebbe giocare Frare. Ancora out poi gli attaccanti Tounkara e Okwonkwo (5 gol e un assist nelle 12 gare fin qui giocate), con quest'ultimo che non ha recuperato dalla contusione al ginocchio. Si ferma anche Icardi per una infiammazione al tendine d’Achille.

SERIE B, CLASSIFICA E PROGRAMMA DELLA 14ª GIORNATA

