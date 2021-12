Serie B, Parma-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo il successo sul Vicenza e prima del derby contro la Ternana al Curi c'è un'impegnativa trasferta sul cammino del Perugia, che domenica (12 dicembre, ore 14) farà visita al Parma nel match valido per la 17ª giornata di Serie B (diretta testuale su Perugia Today).

QUI GRIFO - Fuori Angella, Santoro, Carretta e Ghion nel Grifo, con Alvini che darà ancora fiducia a Kouan in mediana nel suo 3-5-2. In difesa rientra Zanandrea che partirà dalla panchina, mentre per la fascia destra sono in ballottaggio Ferrarini e Falzerano e davanti sarà Matos (frenato in settimana da un'influenza) a far coppia con De Luca.

PARMA-PERUGIA: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

QUI PARMA - Out Coulibaly, Balogh, Camara, Dierckx, Mihaila e Valenti per Iachini, che sembra deciso a far debuttare subito sulla fascia destra il suo 'pupillo' Rispoli, appena arrivato in gialloblù da svincolato. Vazquez dovrebbe invece agire da trequartista in un 3-4-1-2 alle spalle degli attaccanti Tutino e Inglese.

SERIE B: CLASSIFICA, RISULTATI E PROGRAMMA DELLA 17ª GIORNATA

Continua a leggere >>>