Parma-Perugia 1-1, le pagelle: Sgarbi decimo bomber del Grifo, ma l'attacco non punge

I giudizi sui grifoni di Alvini dopo il pari ottenuto in rimonta dal Perugia sul campo del Parma nel match valido per la 17ª giornata di Serie B (a infilare Buffon il difensore Sgarbi). Un 1-1 arrivato dopo il successo casalingo contro il Vicenza e prima del derby contro la Ternana in programma domenica prossima (19 dicembre) al Curi.

CHICHIZOLA 6 - Di parate-parate ne ha fatte sì e no un paio. Niente da fare sul gol, sicuro su Sohm (20’) e Delprato (44’). Il resto se lo è autoprodotto con due appoggi in uscita da dietro direttamente sui piedi dei parmensi. Specialmente al 59’ quando la palla ritorna subito sui piedi di Inglese che mira da posizione centrale e lui, come ormai consuetudine, se la ritrova tra le mani. Forse telecomanda anche gli avversari? All’80' fa una cosa delle sue in uscita alta con un cazzottone che la manda lontano dalle teste di casa. E siccome a lui il teatro piace un sacco, sul tiro che torna lento ma maligno verso il sette, decide un parata plastica in volo. Buona per i fotografi ma anche per l’1-1.

SGARBI 7 - Si fa sentire sia su Inglese (sul gol c’era Dell’Orco, ma è impossibile intercettare un assist sbagliato…) che su Tutino, ai quali lascia le briciole. Il gol, con un destro al volo da bomber è un bijou, poi prova un paio di discese palla al piede, ma non è quello il suo abito migliore. Per la cronaca è il decimo marcatore stagionale del Grifo.

CURADO 6,5 - Stabilmente nel mezzo, a volte di supporto a Sgarbi e Dell’Orco, da libero della difesa a tre, altre in pressione sulla trequarti. Di fatto il Parma, gol a parte, non ha altre palle-gol.

DELL’ORCO 6,5 - Se il taccuino non inganna ha sbagliato un solo pallone (49’ appoggio in uscita su Schiattarella), mostrando anche il fisico alla bisogna. Vorrebbe spingere dalle parti di Lisi, ma in questo momento storico il tandem funziona poco ed è meglio restare a guardia del bidone.

FALZERANO 6,5 - Partita tostissima, in ogni parte del campo. Da esterno destro, da mezzala, da esterno sinistro. Forse, molto forse, gli si potrebbe chiedere più precisione “tecnica” negli ultimi 16 metri o nei cross a volte troppo ritardati. Ma i suoi rientri veloci (anche su Vazquez) sono, ora come ora, indispensabili. Diciamo che ovunque giochi è insostituibile.

SEGRE 6 - Gli capita il cliente peggiore, Vazquez, al quale non concede poi moltissimo, ma intanto rimedia una ammonizione che lo condiziona in marcatura. In più sembra più bloccato del solito nell’allungare la squadra dalla sua parte.

BURRAI 6,5 - Quarto assist stagionale, secondo da corner. Peccato che non sfrutti a dovere le due punizioni dal limite che gli capitano, soprattutto la prima (24’) calciata alta da quasi 30 metri. La seconda, invece, potrebbe anche far paura a Buffon ma è deviata in angolo (70’). È bravo a farsi trovare smarcato dai compagni, anche slittando sulle fasce esterne del campo.

KOUAN 5,5 - Ha corso 94’ senza fermarsi mai, è vero. Ha lottato sempre, è verissimo. Ma sia come marcatore di Schiattarella, sia come mezzala sinistra e poi in mezzo, quanti errori di misura, quante scelte tecniche sbagliate, quanta difficoltà a ritrovarsi. Alvini lo vede titolare sempre (infortuni dei “concorrenti” a parte) e sarà bene che pensi a come ripagare l’allenatore.

LISI 5,5 - Ecco un altro che si danna l’anima, ma che non trova più lo spunto per andarsene. E non certo perché è scivolato nell’azione del gol di Inglese (capita), il discorso è che non vede più i compagni come una volta, fatica a recapitare palloni agli attaccanti. Tranne una volta (19’) quando in tandem con Matos è riuscito ad azionare De Luca.

MATOS 5,5 - Siamo anche qui in scia: grande impegno, lotta palla su palla, ma quando pensa di tirare in porta?

DE LUCA 6 - Gli capitano due palle-gol in 94’. Una penuria. Sulla prima anticipa Danilo con un sinistro al volo di rara potenza che però finisce alto. Sulla seconda si smarca bene davanti alla riga bianca di Buffon, pronto al tap-in vincente, ma il cross di Ferrarini sfila inopinatamente alle sue spalle. Ha bisogno di compagni con maggiore tecnica dietro, nella fase di rifornimento. Altrimenti si fa dura. Per chiunque.

FERRARINI 6 - Tiene bene su Delprato, prova anche qualche allungo alle sue spalle, da copione, degno di miglior sorte (nel senso che lo servono poco e male). Stavolta si impegna anche in coperture ad hoc, persino al centro. Remember Como?

VANBALEGHEM 6 - Solito muro davanti alla difesa.

ROSI 6 - Bene in copertura, lestissimo a entrare di testa sul primo palo, da angolo di Burrai. Una zuccata a colpo sicuro rimpallata da Danilo.

ZANANDREA sv - Undici minuti senza sbavature.

MURANO sv - Timbra anche questo cartellino.