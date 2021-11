Serie B, sale l'attesa per il derby Perugia-Ternana: ok alla trasferta da Terni senza tessera del tifoso

Dopo la sosta per le Nazionali riprende il campionato di Serie B con nella 13ª giornata, che vedrà il Perugia ospitare il Crotone mentre la Ternana riceverà la visita del Cittadella. Nelle due città umbre si inizia però già a pensare al derby d'andata in programma domenica 19 dicembre al Curi, un match che - come riporta Terny Today - prevede una novità per i tifosi ospiti.

A seguito di una riunione del Gruppo Operativo Sicurezza (Gos) è stato infatti deciso di far partecipare i sostenitori delle Fere senza tessera del tifoso: per loro sarù dunque possibile acquistare il biglietto in modalità libera. La dotazione complessiva di tagliandi sarà pari a 843 con possibilità di raggiungere l’impianto esclusivamente attraverso l’utilizzo di pullman (una ventina quelli che dovrebbero essere organizzati).

Nel frattempo sale l'attesa per una 'straregionale' che tornerà ad essere giocata con il pubblico sugli spalti dopo l'ultima, andata in scena in un Liberati a porte chiuse con la vittoria della Supercoppa di C da parte della Ternana.