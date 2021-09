Serie B, Cremonese-Perugia: i convocati di Pecchia e quelli di Alvini

Ci sono 5 ex grifoni tra i 27 grigiorossi in lista per la sfida contro il Grifo, che porta in Lombardia 24 giocatori: out Sounas, Bianchimano e Manneh oltre all'infortunato Dell'Orco, nell'elenco c'è Rosi