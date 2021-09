Cremonese-Perugia 0-3, il torrone va di 'traverso' a Buonaiuto: tifosi del Grifo scatenati sui social

L'ex grifone bersagliato dalle ironie un anno dopo il suo trasferimento in Lombardia, che lo portò a 'snobbare' i Baci in un video postato allora dal club grigiorosso

Il torrone va di traverso a Buonaiuto, che dopo il 3-0 rifilato dal Perugia alla Cremonese nel posticipo di Serie B andato in scena allo Zini viene bersagliato dalle ironie dei tifosi del Grifo.

A un anno di distanza dal suo trasferimento in Lombardia (avvenuto dopo la retrocessione in B dei biancorossi), all'ex grifone non viene perdonato il video in cui fu coinvolto dal club grigiorosso, che lo vedeva 'snobbare' i Baci Perugina a cui preferiva appunto al torrone di Cremona.

E sui gruppi dedicati al Perugia è così (ri)diventata virale l'immagine di Buonaiuto che mangia il dolce tipico cremonese, corredata di volta in volta da commenti più o meno 'coloriti'. E se il 'day after' del fantasista campano avrà di certo un sapore amaro, quello del popolo biancorosso ha invece il gusto dolce della 'rivincita' e dei Baci.